ISU прокомментировала внутрироссийскую серию Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал решение Федерации фигурного катания России (ФФКР) о создании внутрироссийской серии Гран-при.
Согласно предварительному расписанию, соревнования будут проходить с 21 октября по 5 марта. Российские фигуристы на данный момент отстранены от международных стартов.
«После необходимых внутренних проверок мы можем сообщить, что ISU не осведомлен о данной инициативе (серии Гран-при России), с нами не связывались по этому поводу.
Поэтому подробных комментариев на этот счет мы давать не можем», – приводит заявление ISU «Матч ТВ».