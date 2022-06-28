Анна Щербакова рассказала, как провела отпуск

– После окончания всех шоу у нас было достаточно много времени, чтобы просто восстановиться, отдохнуть. Я использовала это время по полной: я и отдохнула, при этом я все еще готовилась к экзаменам.



Затем приехала в Москву и было очень много дел, каждый день расписан – для меня это тоже непривычно, потому что я поняла, что мне комфортно, когда у меня каждый день одинаковое расписание: я утром встала, потренировалась, перерыв, тренировка, вечер. То есть вроде весь день занят, но при этом четкое расписание каждый день.



А здесь один день – я экзамен сдаю, второй день – какое-то мероприятие, третий день – съемка. И для меня это тоже был новый график, необычный – может быть, в какой-то степени утомительный. Но тоже очень интересно было. В принципе, каждый день какие-то дела были, и вот – вырвалась потренироваться, ха-ха.