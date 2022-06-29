Дочь Этери Тутберидзе тайно вышла замуж в США

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и сын актера Бориса Смолкина Глеб поженились 18 марта в американском штате Невада. Соответствующая информация появилась на сайте Clerk.clarkcountynv.gov.
Согласно ей, Дэвис не стала менять фамилию.
Фигуристка родилась 16 января 2003 года в США, но детство провела в России, и имеет гражданство обеих стран.
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в американскую Федерацию фигурного катания с целью попадания и последующее за ним выступление за сборную Соединенных Штатов. Соответственно, если им это удастся, то Смолкину будет проще получить гражданство США, будучи мужем гражданки этой страны.
Напомним, что пара является серебряными призерами чемпионата России в 2022 году. На ОИ-2022 в Пекине Дэвис и Смолкин заняли 14-е место.