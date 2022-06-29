Дочь Этери Тутберидзе тайно вышла замуж в США

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и сын актера Бориса Смолкина Глеб поженились 18 марта в американском штате Невада. Соответствующая информация появилась на сайте Clerk.clarkcountynv.gov.

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Согласно ей, Дэвис не стала менять фамилию.

Фигуристка родилась 16 января 2003 года в США, но детство провела в России, и имеет гражданство обеих стран.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в американскую Федерацию фигурного катания с целью попадания и последующее за ним выступление за сборную Соединенных Штатов. Соответственно, если им это удастся, то Смолкину будет проще получить гражданство США, будучи мужем гражданки этой страны.