Дочь Тутберидзе тайно вышла замуж

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 19-летняя Диана Дэвис, вышла замуж. Избранником спортсменки стал ее партнер на льду - 23-летний Глеб Смолкин. Об этом пишет «СтарХит».
Свадьба пары была тайной, о ней знали только самые близкие. Однако, информация все равно просочилась в прессу. Отношения пара оформила еще 18 марта в штате Невада. Информация о регистрации брака размещена на сайте Clerk.clarkcountynv.gov. При этом уточняется, что Дэвис не стала менять фамилию.
Сами молодожены о свадьбе не рассказывают, однако поклонники заметили на их руках кольца, похожие на обручальные. Новость уже прокомментировал отец Глеба, актер Борис Смолкин. Но, как оказалось, он не в курсе событий.
«Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это. Рассказывал, что тренируются, катаются, готовятся к выступлениям. Все у них в порядке, тренируются», — сказал Смолкин.
Напомним, Диана и Глеб уже несколько лет тренируются в США. Не так давно появились слухи, что пара, выступающая в танцах на льду, планирует менять спортивное гражданство, чтобы выступать за американскую сборную. Однако спортсмены эту информацию опровергли.