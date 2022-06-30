СМИ: дочь Тутберидзе пройдет просмотр в сборную США по фигурному катанию

Сегодня российский танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США, сообщает The Skating Lesson.

Фигуристы выступят на катке в Нью-Джерси. Ожидается, что на просмотре будут присутствовать представители федерации, а также судья и глава техкома ISU по танцам на льду Шон Реттстатт.

Ранее сообщалось, что Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе – может перейти в американскую сборную. Дэвис родилась в Лас-Вегасе, у нее есть гражданство США.