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44 минуты назад

Сегодня российский танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США

Sports.ru

Сегодня российский танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США, сообщает The Skating Lesson.

СМИ: дочь Тутберидзе пройдет просмотр в сборную США по фигурному катанию
Фото: Sports.ruSports.ru

Фигуристы выступят на катке в Нью-Джерси. Ожидается, что на просмотре будут присутствовать представители федерации, а также судья и глава техкома ISU по танцам на льду Шон Реттстатт.

Ранее сообщалось, что Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе – может перейти в американскую сборную. Дэвис родилась в Лас-Вегасе, у нее есть гражданство США.

Смолкин и Дэвис тренируются в США, в марте они поженились в штате Невада.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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