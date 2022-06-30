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2 часа назад

Тарасова решила обсудить с российскими фигуристами смену гражданства

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова проведет собрание с российскими фигуристами, чтобы обсудить с ними тему возможной смены спортивного гражданства. Как сообщает ТАСС, по ее мнению, пример танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина может подтолкнуть на такой шаг остальных.

Тарасова решила обсудить с российскими фигуристами смену гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фигуристы, которые раньше не рассматривали такую же возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела. Сейчас у меня нет ни малейшего представления, что действительно происходит, я просто рассуждаю, но на следующей неделе я поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать свое мнение по этому поводу», — сказала она.

Напомним, что 30 июня стало известно о том, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США, в результате чего они могут сменить свое спортивное гражданство. Девушка является дочерью заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
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