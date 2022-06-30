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1 час назад

Уехавшая в США Тутберидзе решила вернуться в Россию

Елена Прошина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется в Москву из США сегодня-завтра. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Уехавшая в США Тутберидзе решила вернуться в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что точно знает о ее планах на возвращение, добавив, что Тутберидзе имеет право на «все» и не нужно устраивать из этого «какой-то сенсации».

«Она знает свое дело и находится на своем месте», — сказал Лайшев.

Относительно даты приезда Тутберидзе в Москву он назвал «сегодня-завтра».

Ранее стало известно, что дочь тренера Диана Дэвис и сын актера Бориса Смолкина Глеб тайно поженились в США 18 марта. Пара также планирует пройти просмотр в Ассоциации фигурного катания Соединенных Штатов. Вероятно, именно из-за свадьбы дочери Тутберидзе и улетела в США.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Борис Смолкин,Ренат Лайшев,
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