Уехавшая в США Тутберидзе решила вернуться в Россию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется в Москву из США сегодня-завтра. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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Он отметил, что точно знает о ее планах на возвращение, добавив, что Тутберидзе имеет право на «все» и не нужно устраивать из этого «какой-то сенсации».

«Она знает свое дело и находится на своем месте», — сказал Лайшев.

Относительно даты приезда Тутберидзе в Москву он назвал «сегодня-завтра».