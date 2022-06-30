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2 часа назад

Дочь Тутберидзе и ее партнер высказались о будущем в сборной России

Lenta.ruиещё 6

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, высказались о будущем в сборной России. Они опубликовали открытое письмо в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Дочь Тутберидзе и ее партнер высказались о будущем в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмены подтвердили, что покинули группу Игоря Шпильбанда и начали работать с командой Елены Новак и Алексея Килякова.

«Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — написали фигуристы, опровергнув информацию о намерении сменить сборную.

Также Дэвис и Смолкин объяснили, что обращались к разным специалистам, чтобы получить комментарии в связи с нововведениями в правилах.

Сегодня российский танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США

29 июня сообщалось, что 30 июня пара пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США. Ранее появилась информация о том, что Дэвис и Смолкин перейдут в сборную США. Однако мать спортсменки, заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла эту информацию о планах дочери.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Фигурное катание,Зимние виды спорта,Глеб Смолкин,Елена Новак,Игорь Шпильбанд,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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