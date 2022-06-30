«Четыре месяца заикался». Фигурист Соловьев рассказал о последствиях избиения

— Да, я занимался с одной женщиной, которая специализируется на приобретенных в связи с психологической или физической травмой проблемах с речью. Очень интересные советы она мне давала. Например, нужно было как можно меньше самому обращать внимание на заикание и постараться сделать так, чтобы люди не замечали. Приходилось предупреждать других, чтобы не акцентировались на этом. Сейчас ощущение, что даже стал быстрее говорить (улыбается).