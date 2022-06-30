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2 часа назад

«Четыре месяца заикался и не давал интервью». Фигурист Соловьев рассказал о последствиях избиения

Матч ТВ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о последствиях совершенного на него нападения в центре Москвы.

«Четыре месяца заикался». Фигурист Соловьев рассказал о последствиях избиения
Фото:  © Joosep Martinson - International Skating Union / Contributor / International Skating Union / Gettyimages.ru © Joosep Martinson - International Skating Union / Contributor / International Skating Union / Gettyimages.ru

Соловьев был избит 21 декабря 2021 года в Москве, когда заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за свою девушку, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

— Как ваше здоровье? Ничего не беспокоит после той неприятной истории?

— Есть еще ряд проблем, — сказал Соловьев «Матч ТВ».

— Я четыре месяца заикался и не давал интервью, не говорил ничего для соцсетей, не записывал видео, не ходил на телеканалы. Меня это очень сильно заботило и даже смущало — непривычно, я никогда ранее не заикался. Четыре месяца занимался с человеком.

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Мне многие люди, кто прошел через подобного рода травмы, писали. Одна девушка написала, что ее муж заикался четыре года и потом всё закончилось. Меня это напугало, четыре года — большой срок, не хотелось лишиться возможности нормально говорить. Сейчас, слава богу, уже ничего. Есть проблемы, но всё пройдет. Надо, чтобы прошел год — тогда можно делать выводы.

— Были какие-то тренировки?

— Да, я занимался с одной женщиной, которая специализируется на приобретенных в связи с психологической или физической травмой проблемах с речью. Очень интересные советы она мне давала. Например, нужно было как можно меньше самому обращать внимание на заикание и постараться сделать так, чтобы люди не замечали. Приходилось предупреждать других, чтобы не акцентировались на этом. Сейчас ощущение, что даже стал быстрее говорить (улыбается).

Фигурное катание,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,
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