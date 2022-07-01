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1 час назад

Дочь Тутберидзе Дэвис в открытом письме опровергла переход в сборную США

Inoprosport

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберилзе, опровергал информацию о переходе в сборную США. Ранее СМИ сообщили, что Дэвис в марте вышла замуж за своего партнера Глеба Смолкина, который рассчитывает получить американское гражданство, имеющееся у его супруги.

Диана Дэвис впервые высказалась после слухах о переходе в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — написала Дэвис на странице в социальной сети.

Также дочь Тутберидзе не стала отрицать факт брака со Смолкиным.

На прошлом чемпионате России по фигурному катанию Смолкин и Дэвис заняли второе место.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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