Диана Дэвис впервые высказалась после слухах о переходе в США

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберилзе, опровергал информацию о переходе в сборную США. Ранее СМИ сообщили, что Дэвис в марте вышла замуж за своего партнера Глеба Смолкина, который рассчитывает получить американское гражданство, имеющееся у его супруги.
«Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — написала Дэвис на странице в социальной сети.
Также дочь Тутберидзе не стала отрицать факт брака со Смолкиным.
На прошлом чемпионате России по фигурному катанию Смолкин и Дэвис заняли второе место.