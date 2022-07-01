Диана Дэвис впервые высказалась после слухах о переходе в США

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберилзе, опровергал информацию о переходе в сборную США. Ранее СМИ сообщили, что Дэвис в марте вышла замуж за своего партнера Глеба Смолкина, который рассчитывает получить американское гражданство, имеющееся у его супруги.