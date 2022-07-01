Врач российских фигуристок утверждает, что допинга не существует

– Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить ее спортивные результаты.



Вообще, понятие «допинг» из-за множества спекуляций, скандалов, раздутых прессой, вошло в обиход и, судя по всему, утратило для широкой публики истинный смысл. В общественном сознании тут же возникает образ культуриста, который губит свое здоровье, наращивая мышечную массу.



Но фигурное катание – не бодибилдинг. Использование понятия «допинг» по отношению к фигуристам некорректно, допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение – нонсенс.



Дать спортсменке допинг, зная, что впереди допинг-контроль, – это в психиатрии называется суицидальной попыткой. Врач, тренер и спортсменка должны быть психически ненормальными, чтобы решиться на такое...



К счастью, у нас есть справки, причем у меня даже две: я работаю в больнице и с детьми на катке, а потому регулярно освидетельствуюсь у нарколога и психиатра. Поэтому самое главное доказательство для общества и прокурора – что у меня есть справка от этих специалистов.



Единственный «допинг», который я в качестве подарка передал Камиле, – копия картины Пикассо «Девочка на шаре». Ее написал мой знакомый художник. Этот «допинг» я признаю официально, надеюсь, он ей помог.