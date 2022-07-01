Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, как запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм Камилы Валиевой.

"Наша версия, которую мы представили в CAS во время Олимпийских игр, — от кого-то из ближайшего окружения, кто мог принимать комплекс, в который входил триметазидин. Любому эксперту понятно, что в случае с Валиевой можно говорить только об однократном случайном попадании. Я благодарен штабу Центра спортивной медицины ФМБА России и Олимпийского комитета РФ на Олимпийских играх за помощь в обосновании этой версии", - приводит слова врача "Литературная газета".

Также Шветский добавил, что медики не знают, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Он отметил, что в данном случае важен не сам механизм попадания, а то, что это не системное применение.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

В столице Китая 16-летняя спортсменка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.