Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука по исключению России и Белоруссии из всех федераций. В беседе с РИА «Новости» она заявила, что польский чиновник не знает, как остановить РФ и обозвала его гнидой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тарасова рассказала, что как-то была в австралийском зоопарке и увидела, как кормят львов. По ее словам, животные «драли, разрывали на части», а их главный «лапой бил шавок поменьше, объедающих живых косуль». Эта картина напомнила Тарасовой происходящее сейчас в спорте.

«Они хотят не только нашей крови, но и нашего мяса. Эта польская гнида не знает, как нас остановить», — сказала тренер.

Также она отметила, что Бортничук не имеет права издеваться «так над людьми». Кроме того Тарасова потребовала от всех министров, подписавших заявление, «сказать, что они хотят».

«Поляки — дряни и фашисты. По-другому с сильными бороться не могут», — заключила она.