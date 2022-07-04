Тутберидзе вернулась к ученикам

«В Новогорске в настоящий момент проходит подготовительный период вся группа Этери Георгиевны. Сама Этери Георгиевна сейчас с девчонками, все вместе тренируются. Всякие слухи о ней — ерунда. У нее все в порядке, все в строю, она продолжает тренировать своих учеников. В Новогорске я ставил номер Ани Щербаковой», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».