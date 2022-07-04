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28 минут назад

Тутберидзе после возвращения из США присоединилась к своим ученикам на сбор в Новогорске

Газета.Ruиещё 4

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приехала на сбор в Новогорск, где продолжит тренировать своих учеников, рассказал хореограф Илья Авербух.

Тутберидзе вернулась к ученикам
Фото: Газета.руГазета.ру

Тутберидзе прилетела в Москву вечером 30 июня. Этери Георгиевна пробыла в США чуть более месяца. По информации СМИ, одной из основных целей ее визита в США было желание помочь ее дочери фигуристке Диане Дэвис, выступающей вместе с Глебом Смолкиным, решить вопрос с тренером.

Напомним, группа Тутберидзе начала тренировочный сбор в Новогорске 6 июня.

«В Новогорске в настоящий момент проходит подготовительный период вся группа Этери Георгиевны. Сама Этери Георгиевна сейчас с девчонками, все вместе тренируются. Всякие слухи о ней — ерунда. У нее все в порядке, все в строю, она продолжает тренировать своих учеников. В Новогорске я ставил номер Ани Щербаковой», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Ранее Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Тутберидзе, сообщил, что фигуристка Камила Валиева будет иметь новую программу под музыку из кинофильма «Интерстеллар».

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