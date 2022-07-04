Тутберидзе вернулась к ученикам

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приехала на сбор в Новогорск, где продолжит тренировать своих учеников, рассказал хореограф Илья Авербух.
Тутберидзе прилетела в Москву вечером 30 июня. Этери Георгиевна пробыла в США чуть более месяца. По информации СМИ, одной из основных целей ее визита в США было желание помочь ее дочери фигуристке Диане Дэвис, выступающей вместе с Глебом Смолкиным, решить вопрос с тренером.
Напомним, группа Тутберидзе начала тренировочный сбор в Новогорске 6 июня.
«В Новогорске в настоящий момент проходит подготовительный период вся группа Этери Георгиевны. Сама Этери Георгиевна сейчас с девчонками, все вместе тренируются. Всякие слухи о ней — ерунда. У нее все в порядке, все в строю, она продолжает тренировать своих учеников. В Новогорске я ставил номер Ани Щербаковой», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
Ранее Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Тутберидзе, сообщил, что фигуристка Камила Валиева будет иметь новую программу под музыку из кинофильма «Интерстеллар».