ISU может отменить китайский этап гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) может отменить шестой этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Китае.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Российский этап, скорее всего, примет Финляндия, о чем вскоре должно быть объявлено официально.
Однако на китайский этап претендентов все еще нет. В ISU ожидали, что решению вопроса поспособствует новый президент организации южнокореец Чжэ Ель Ким, являющийся зятем председателя Samsung Group. Члены ISU предполагали, что он может помочь перенести этап в Южную Корею, однако на текущий момент Чжэ Ель Ким не может решить эту проблему с финансовой точки зрения. Если в ближайшее время претендент на проведение турнира не будет найден, он с высокой вероятностью будет отменен. Окончательное решение по данному вопросу должно быть объявлено 14 июля.