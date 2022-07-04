ISU может отменить китайский этап гран-при по фигурному катанию

Однако на китайский этап претендентов все еще нет. В ISU ожидали, что решению вопроса поспособствует новый президент организации южнокореец Чжэ Ель Ким, являющийся зятем председателя Samsung Group. Члены ISU предполагали, что он может помочь перенести этап в Южную Корею, однако на текущий момент Чжэ Ель Ким не может решить эту проблему с финансовой точки зрения. Если в ближайшее время претендент на проведение турнира не будет найден, он с высокой вероятностью будет отменен. Окончательное решение по данному вопросу должно быть объявлено 14 июля.