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1 час назад

ISU может отменить шестой этап Гран-при, который должен был пройти в Китае – решение примут 14 июля (Матч ТВ)

Sports.ruиещё 1

Международный союз конькобежцев (ISU) может отменить шестой этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Китае.

ISU может отменить китайский этап гран-при по фигурному катанию
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российский этап, скорее всего, примет Финляндия, о чем вскоре должно быть объявлено официально.

Однако на китайский этап претендентов все еще нет. В ISU ожидали, что решению вопроса поспособствует новый президент организации южнокореец Чжэ Ель Ким, являющийся зятем председателя Samsung Group. Члены ISU предполагали, что он может помочь перенести этап в Южную Корею, однако на текущий момент Чжэ Ель Ким не может решить эту проблему с финансовой точки зрения. Если в ближайшее время претендент на проведение турнира не будет найден, он с высокой вероятностью будет отменен. Окончательное решение по данному вопросу должно быть объявлено 14 июля.

Фигурное катание,
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