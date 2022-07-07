Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
Войти в почту
2 часа назад

«Две девчонки, еще совсем два клопа». Авербух вспомнил юных Трусову и Щербакову на шоу

Sports.ruиещё 1

Хореограф Илья Авербух рассказал, планирует ли работать с серебряным призером Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

«Два клопа»: Авербух – о Трусовой и Щербаковой
Фото: Sports.ruSports.ru

– Планируете ли в будущем сотрудничать с Александрой Трусовой?

– В одном из предыдущих ответов я перечислил всех девчонок кроме Саши. Так получилось, что с Сашей мы ни разу не сотрудничали. Но я помню одну историю.

Когда Саше Трусовой и Ане Щербаковой было лет по тринадцать, они принимали участие в шоу «Пятнадцать лет успеха». Это шоу было на Первом канале, его можно посмотреть. Две девчонки, еще совсем два клопа, ха-ха, прыгали по пять четверных. И Сашка тогда что-то сорвала, пошла на бис и добила четверной тулуп. Это было прям очень живое выступление.

Когда они подошли, спросили, можно ли со мной сфотографироваться, я сказал, что пройдет три года, и это я буду просить их сфотографироваться со мной. В общем-то, так и вышло. Мои аплодисменты Сашке с ее характером, ее выступлениями, особенно на Олимпийских играх она потрясающе каталась.

А если говорить о совместной работе, пока так получается, что наши дороги не пересекаются, но, если они сойдутся, я буду очень рад, – сказал Авербух.

Фигурное катание,Александра Трусова,Илья Авербух,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители