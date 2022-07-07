«Два клопа»: Авербух – о Трусовой и Щербаковой

– В одном из предыдущих ответов я перечислил всех девчонок кроме Саши. Так получилось, что с Сашей мы ни разу не сотрудничали. Но я помню одну историю.



Когда Саше Трусовой и Ане Щербаковой было лет по тринадцать, они принимали участие в шоу «Пятнадцать лет успеха». Это шоу было на Первом канале, его можно посмотреть. Две девчонки, еще совсем два клопа, ха-ха, прыгали по пять четверных. И Сашка тогда что-то сорвала, пошла на бис и добила четверной тулуп. Это было прям очень живое выступление.



Когда они подошли, спросили, можно ли со мной сфотографироваться, я сказал, что пройдет три года, и это я буду просить их сфотографироваться со мной. В общем-то, так и вышло. Мои аплодисменты Сашке с ее характером, ее выступлениями, особенно на Олимпийских играх она потрясающе каталась.



А если говорить о совместной работе, пока так получается, что наши дороги не пересекаются, но, если они сойдутся, я буду очень рад, – сказал Авербух.