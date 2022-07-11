Олимпийского чемпиона из Украины наказали за участие в шоу Навки

Олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) за участие в шоу Татьяны Навки. Об этом сообщается на сайте организации.

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53-летний Петренко также был лишен должности вице-президента ФФКУ. Решение украинского фигуриста принять участие в шоу Навки назвали постыдным.

Ранее Олимпийский комитет Украины также выступил с осуждением Петренко. В заявлении организации говорилось о неприемлемости действий подобного характера.