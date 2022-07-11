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48 минут назад

Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки

Lenta.ruиещё 8

Олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) за участие в шоу Татьяны Навки. Об этом сообщается на сайте организации.

Олимпийского чемпиона из Украины наказали за участие в шоу Навки
Фото: Риа НовостиРиа Новости

53-летний Петренко также был лишен должности вице-президента ФФКУ. Решение украинского фигуриста принять участие в шоу Навки назвали постыдным.

Ранее Олимпийский комитет Украины также выступил с осуждением Петренко. В заявлении организации говорилось о неприемлемости действий подобного характера.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле в мужском одиночном катании. Тогда он выступал за Объединенную команду, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу, защищая цвета советской сборной.

Фигурное катание,Виктор Петренко,Татьяна Навка,
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