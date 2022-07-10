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2 часа назад

НОК Украины осудил фигуриста Петренко за выступление в шоу Навки

Майк Габриелян

Ветеран советского фигурного катания Виктор Петренко, выступивший на ледовом шоу в России, подвергнут обструкции со стороны Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

НОК Украины осудил фигуриста Петренко за выступление в шоу Навки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи».

Киевские функционеры назвали выступление Петренко «недопустимым для олимпийского сообщества Украины».

Петренко участвовал в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое демонстрируют в Сочи. На льду Виктор исполняет роль отца Настеньки, главной героини. Сейчас ее играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Шоу «Аленький цветочек» продлится в Сочи до конца сентября, в роли Настеньки также запланировано участие олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Виктории Синициной и Татьяны Волосожар.

Виктор Петренко – советский фигурист, уроженец Одессы. Выступал в одиночном катании в конце 80-х - начале 90-х. Олимпийский чемпион, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Большинство медалей завоеваны им для СССР и СНГ.

Сейчас Петренко 53 года, он занимается тренерской работой. Семья ветерана живет в США.

Фигурное катание,Камила Валиева,Виктория Синицина,Татьяна Волосожар,Виктор Петренко,Татьяна Навка,
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