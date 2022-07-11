Тарасова призвала главу МОК уйти в отставку

Эксперт заявила, что Бах и другие руководители международных спортивных организаций ведут себя ангажированно. Она призвала таких чиновников уйти в отставку во благо мирового спорта.

«Сейчас спорт и политика — это слова-синонимы. Это очень плохо, так быть не должно», — посетовала Тарасова .

В июне Тарасова также выступила с критикой в адрес Баха. Она заявила, что главе МОК плевать на принципы олимпизма. Так она отреагировала на слова функционера о причинах отстранения российских атлетов от международных соревнований. Тогда Бах заявил, что в своих рекомендациях МОК исходил в том числе из соображений безопасности.