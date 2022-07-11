«Идиотизм зашкаливает»: В России осудили украинских критиков фигуриста Петренко

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин считает глупостью заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, осудившего олимпийского чемпиона 1992 года, вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) Виктора Петренко за выступление в шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". Об этом Жулин рассказал в воскресенье ТАСС.
В воскресенье НОК Украины опубликовал заявление, в котором осудил участие Петренко в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Навки "Аленький цветочек", которое проходит в Сочи. В организации назвали поступок Петренко "недопустимым для украинского олимпийского сообщества". На сайте УФФК убрали Петренко из списка руководства организации.
"Виктор как был моим другом, так и останется. По происходящему могу сказать только, что идиотизм уже зашкаливает", - сказал Жулин.
Петренко 53 года, в составе Объединенной команды он стал олимпийским чемпионом 1992 года в мужском одиночном катании. Также он становился чемпионом мира (1992) и трехкратным чемпионом Европы (1990, 1991, 1994).
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко за то, что он выступил в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.
«Такой поступок недопустим для олимпийского сообщества Украины», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что НОК Украины решительно осуждает данный поступок.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Также из России были перенесены или отменены крупные международные соревнования.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила о поддержке вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Виктора Петренко, который выступает на её шоу.
«Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нём даже не позаботилась, никак не помогает ему», — цитирует Навку РИА Новости.
Бывшая фигуристка Татьяна Навка отреагировала на решение Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) исключить из своего состава олимпийского чемпиона 1992 года в мужском одиночном катании Виктора Петренко.
«Виктор Петренко уже давно в профессиональном спорте. Он делает то, что считает нужным. Я мечтаю, чтобы все спортсмены всего мира имели возможность выступать и работать там, где они могут это делать, радовать зрителей своим присутствием и талантом.
Никто никогда не отменит у него статуса олимпийского чемпиона. Он выступает для зрителей, детей. Конечно, это абсурдное решение», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.
«Если бы все войска ВСУ (Вооруженных сил Украины) вместо бомбежек Донбасса участвовали в «Аленьком цветочке», я был бы только за.
Что касается Петренко в нашей федерации, то что он сделал такого, чтобы быть в ней? За Виктора не надо переживать. Он точно не пропадет», – сказал Жулин.
Выступление вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки в Сочи не должно влиять на его карьеру. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Люди всю жизнь провели вместе. Они не участвовали в военных действиях, почему Петренко должен потерять работу? Это его работа, его профессия, он работает с Навкой. Пройдет время, несколько месяцев, и хотелось бы, чтобы все, кто любили друг друга, об этом вспомнили", - сказала Тарасова.
Лишение олимпийского чемпиона Виктора Петренко должности вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) за участие в российском ледовом шоу является безобразием. Такое мнение ТАСС высказала в понедельник заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Виктор - один из лучших людей, которых я знаю, он абсолютно чистый, порядочный человек. Мы все дружим и счастливы видеть его, он наш товарищ. Он выполняет свою работу, и это безобразно, что ему запрещают это делать", - сказала Тарасова.
"Они [в федерации Украины] порождают ненависть, а мы хотим дружить", - отметила она.
Хореограф Илья Авербух высказался об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.
Решение федерации было принято после того, как Петренко исполнил одну из ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
«Я не буду комментировать это решение. Бесспорно, Виктор Петренко в прошлом – великий фигурист и олимпийский чемпион.
Он выступал за сборные СССР и СНГ. Виктор – выдающийся спортсмен, одессит и всегда дружил с нами. Сейчас он продолжает дружить с Таней Навкой и Сашей Жулиным. Здорово, что так происходит.
Я очень рад, что Виктор работает с Таней, я высоко оцениваю его человеческие качества», – сказал Авербух.
Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко из-за участия в шоу Татьяны Навки.
«Он давно живёт в Америке, с 1994 года работает тренером. Федерация просто напомнила о себе, что такая организация есть. Это уже смешно. Даже цирком уже назвать нельзя», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.
«Абсурдное решение. У нас многие их певцы участвовали на корпоративах. Они сюда приезжали, зарабатывали деньги. При чем тут спортсмен, который принял у Навки участие в шоу?
Давайте тогда всех спортсменов, которые приезжали в Россию и выигрывали медали, дисквалифицировать на Украине. Может, Петренко попросили осудить его выступление в шоу или попросили сказать, что его заставили, а он не сделал этого.
Хотя в чем ему раскаиваться? Что он участвовал в красивом шоу? Сейчас какие-то политики принимают меры к спортсменам, а потом они уйдут», – сказала Журова.
Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с олимпийским чемпионом Виктором Петренко, исключенным из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки.
«Похоже, что любой ситуации нужно дать возможность развиться до абсурда – в этом случае можно хотя бы надеяться, что абсурд начнет изживать сам себя.
Это я про дисквалификацию Виктора Петренко украинской федерацией фигурного катания, к которой Петренко не имеет отношения уже почти 30 лет.
Мотивировочная часть, кстати, вообще оставляет желать лучшего. Если уж дисквалифицировать, так точно не за то, что человек катается в шоу уроженки Днепропетровска, получая за это российские деньги.
А за то, что обе свои олимпийские медали – бронзу Калгари в 1988-м и золото Альбервилля в 1992-м Петренко выиграл, представляя «не ту» страну», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о решении Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) исключить из своего состава победителя Игр-1992 в Альбервиле Виктора Петренко.
Напомним, что фигурист был наказан за участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Аленький цветочек».
«Это только политическое решение. Я знакома с Виктором Петренко. Он внес вклад в развитие не только нашего, но и мирового фигурного катания. Петренко выступал и выигрывал Олимпиады. Он действительно роскошный фигурист, который многие годы работал в турне Тома Коллинза в Америке. Его знает и уважает весь мир!» - приводит слова Бестемьяновой Sport24.ru.
Добавим, что Навка является женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки.
«Обязательно надо поддержать бывшего спортсмена, который сейчас продолжает свою карьеру в шоу с нашими и зарубежными прославленными фигуристами. Однозначно надо поддержать! Возможно, глупость украинской федерации была сделана под нажимом, другого варианта я не вижу. Петренко – знаковый спортсмен, такими ребятами надо гордиться, их на Украине не так много.
То, что он выступает в шоу, не говорит о том, что он не любит Украину. Если он обратится к Федерации фигурного катания России (ФФКР), думаю, поддержка будет однозначно оказана. Это еще раз показывает недальновидную политику украинских спортивных чиновников, которые пытаются каленым железом выжечь все, что связано с Россией.
В конце концов наступят себе на больную мозоль. Это опасная дорога в никуда. Не знаю, как они будут общаться со своими гражданами и коллегами по спортивной отрасли после восстановления взаимоотношений российского спорта с международными федерациями. То, что они рубят сук, на котором сидят, – это факт», – сказал Свищев.