«Идиотизм зашкаливает»: В России осудили украинских критиков фигуриста Петренко

«Абсурдное решение. У нас многие их певцы участвовали на корпоративах. Они сюда приезжали, зарабатывали деньги. При чем тут спортсмен, который принял у Навки участие в шоу?



Давайте тогда всех спортсменов, которые приезжали в Россию и выигрывали медали, дисквалифицировать на Украине. Может, Петренко попросили осудить его выступление в шоу или попросили сказать, что его заставили, а он не сделал этого.



Хотя в чем ему раскаиваться? Что он участвовал в красивом шоу? Сейчас какие-то политики принимают меры к спортсменам, а потом они уйдут», – сказала Журова.