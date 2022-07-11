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2 часа назад

Роднина оценила исключение Петренко из федерации словами «нечем заняться»

Мария Иванова

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) исключением Виктора Петренко из организации лишь напомнила о своем существовании. Как пишет «РБК Спорт», об этом заявила депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Роднина оценила исключение Петренко из федерации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Петренко выиграл Олимпийские игры еще в далеком 1992 году. И выиграл Олимпиаду не как представитель Украины, а как представитель Советского Союза. Исключением Петренко из организации федерация только напомнила о своей какой-то жизненности. Если в федерации нечем заняться, то флаг им в руки», — заявила она.

Напомним, что причиной для исключения Петренко стало его участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в котором фигурист сыграл отца Настеньки. УФФК лишила его полномочий вице-президента организации, заявив, что в организацию поступило множество писем от недовольных поступком спортсменов и граждан.

53-летний Петренко — советский и украинский фигурист, выступающий в одиночном катании. Олимпийский чемпион 1992 года в составе сборной СССР, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Фигурное катание,Виктор Петренко,Ирина Роднина,Татьяна Навка,Госдума,
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