Роднина оценила исключение Петренко из федерации

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) исключением Виктора Петренко из организации лишь напомнила о своем существовании. Как пишет «РБК Спорт», об этом заявила депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
«Петренко выиграл Олимпийские игры еще в далеком 1992 году. И выиграл Олимпиаду не как представитель Украины, а как представитель Советского Союза. Исключением Петренко из организации федерация только напомнила о своей какой-то жизненности. Если в федерации нечем заняться, то флаг им в руки», — заявила она.
Напомним, что причиной для исключения Петренко стало его участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в котором фигурист сыграл отца Настеньки. УФФК лишила его полномочий вице-президента организации, заявив, что в организацию поступило множество писем от недовольных поступком спортсменов и граждан.
53-летний Петренко — советский и украинский фигурист, выступающий в одиночном катании. Олимпийский чемпион 1992 года в составе сборной СССР, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.