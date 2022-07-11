Роднина оценила исключение Петренко из федерации

«Петренко выиграл Олимпийские игры еще в далеком 1992 году. И выиграл Олимпиаду не как представитель Украины, а как представитель Советского Союза. Исключением Петренко из организации федерация только напомнила о своей какой-то жизненности. Если в федерации нечем заняться, то флаг им в руки», — заявила она.