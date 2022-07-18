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1 час назад

Яна Рудковская: «Интриги в период противостояния Ягудина и Плющенко – детский лепет в сравнении с тем, что происходит сейчас на женском льду»

Sports.ruиещё 2

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о закулисных процессах в фигурном катании.

Рудковская раскритиковала женское фигурное катание
Фото: Sports.ruSports.ru

«В целом шоу-бизнес – это достаточно тяжелая история. Но когда я пришла в спорт, весь мой предыдущий опыт показался, что называется, легким испугом. Женское фигурное катание страшнее», – сказала Рудковская.

«Ни у мужчин, ни у спортивных пар нет такой концентрации подводных течений, склок и интриг, как в женском катании или танцах. Это я говорю как человек, который на протяжении всех пяти лет, что существует академия Плющенко, очень внимательно за всеми этими процессами наблюдал.

Те интриги, которые существовали в фигурном катании в период противостояния Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, – просто детский лепет в сравнении с тем, что происходит на женском льду сейчас», – добавила продюсер.

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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