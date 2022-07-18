От фигуриста Протопопова потребовали покинуть дом в Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов рассказал в интервью агентству РИА «Новости», что швейцарские власти планируют отремонтировать многоквартирный дом, в котором он проживает на протяжении многих лет. В связи с этим они потребовали, чтобы спортсмен освободил квартиру.

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Отмечается, что Олег Протопопов в 1979 году попросил политического убежища в Швейцарии. С этого времени он проживает в стране.

Спортсмен отметил, что швейцарская строительная компания планирует в 2023 году отремонтировать здание. Ее представители потребовали от жильцов освободить квартиры, с тем, чтобы специалисты смогли начать подготовительные работы.

Протопопов пояснил, что у него нет точной информации о планах строителей. Письмо от них находится у переводчиков. Сам он не в состоянии перевести полученный от фирмы текст.

По его словам, внезапное решение владельцев здания о его ремонте «было [для него] большим шоком». Фигурист пояснил, что у него в квартире хранятся различные ценные вещи, костюмы, он не может перевезти их в другое место самостоятельно.