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38 минут назад

От легендарного советского фигуриста потребовали покинуть дом в Швейцарии

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов рассказал в интервью агентству РИА «Новости», что швейцарские власти планируют отремонтировать многоквартирный дом, в котором он проживает на протяжении многих лет. В связи с этим они потребовали, чтобы спортсмен освободил квартиру.

От фигуриста Протопопова потребовали покинуть дом в Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Олег Протопопов в 1979 году попросил политического убежища в Швейцарии. С этого времени он проживает в стране.

Спортсмен отметил, что швейцарская строительная компания планирует в 2023 году отремонтировать здание. Ее представители потребовали от жильцов освободить квартиры, с тем, чтобы специалисты смогли начать подготовительные работы.

Протопопов пояснил, что у него нет точной информации о планах строителей. Письмо от них находится у переводчиков. Сам он не в состоянии перевести полученный от фирмы текст.

По его словам, внезапное решение владельцев здания о его ремонте «было [для него] большим шоком». Фигурист пояснил, что у него в квартире хранятся различные ценные вещи, костюмы, он не может перевезти их в другое место самостоятельно.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что очень огорчилась, когда узнала о проблемах с жильем у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова. Она призвала помочь «великому человеку», сообщает РИА «Новости».

Фигурное катание,Олег Протопопов,Татьяна Тарасова,
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