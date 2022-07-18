Фигурист Ханю решил завершить карьеру

Японский фигурист Юдзуру Ханю принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом в понедельник сообщила газета Nikkan Sports.
По информации источника, спортсмен объявит о своем решении 19 июля на специальной пресс-конференции, которая пройдет в Токио и начнется в 11:00 мск. Отмечается, что следующей целью спортсмена является создание ледового шоу, с которым он отправится в мировое турне.
На Олимпийских играх в Пекине Ханю занял четвертое место в мужском одиночном катании. Фигурист упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель в произвольной программе. После соревнований японец рассказал, что накануне выступления у него возникли проблемы с ногой.
Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира. В 2016 году на соревнованиях в Монреале японец смог впервые исполнить четверной риттбергер.