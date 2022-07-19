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1 час назад

Канада отозвала запрос на выступление российской фигуристки Забияко за страну

Газета.Ruиещё 3

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что принявшая решение выступать за сборную Канады фигуристка Наталья Забияко пока остается российской спортсменкой.

Канада отозвала запрос на выступление россиянки Забияко за страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко — российская фигуристка», — передает слова Когана РИА «Новости».

27-летняя фигуристка решила возобновить карьеру и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом, младшим братом бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

Напомним, Забияко ранее выступала в паре с Александром Энбертом. Пара становилась серебряным призером Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане. Весной 2020 года они завершили карьеру из-за медицинских противопоказаний у партнера.

Забияко является обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.

Ранее Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на слова российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева, которые не исключают смену спортивного гражданства.

Фигурное катание,Габриэль Дэйлман,Александр Энберт,Наталья Забияко,Дарья Касаткина,Андрей Рублев,Татьяна Тарасова,Александр Коган,
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