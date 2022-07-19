Канада отозвала запрос на выступление россиянки Забияко за страну

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что принявшая решение выступать за сборную Канады фигуристка Наталья Забияко пока остается российской спортсменкой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко — российская фигуристка», — передает слова Когана РИА «Новости».

27-летняя фигуристка решила возобновить карьеру и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом, младшим братом бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

Напомним, Забияко ранее выступала в паре с Александром Энбертом. Пара становилась серебряным призером Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане. Весной 2020 года они завершили карьеру из-за медицинских противопоказаний у партнера.

Забияко является обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.