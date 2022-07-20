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1 час назад

Татьяна Тарасова показала своё актуальное фото

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Она выложила фотографию с российским фигуристом Артуром Даниеляном, сделанную вчера, 19 июля.

Татьяна Тарасова показала актуальное фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на катке. С Артуром Даниеляном», — подписала снимок Тарасова.

Соцсети

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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