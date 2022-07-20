В Китае хотят организовать шоу с участием российских фигуристок

В Китае планируют организовать шоу с участием российских фигуристок, олимпийских чемпионок Анны Щербаковой , Александры Трусовой и Камилы Валиевой . Как сообщает РИА Новости, глава компании Beijing Global Dynamic Media Линь Цзюнь заявил, что многие китайские фанаты называют спортсменок «Саньва», что в переводе означает «три ва» — по окончаниям фамилий девушек.

«Мы надеемся, что "Саньва" — Щербакова, Трусова и Валиева — смогут вскоре приехать в Китай для участия в ледовом шоу, чтобы исполнить желание многочисленных поклонников и дать им возможность вживую увидеть выступления российских фигуристок, ведь они катаются невероятно красиво и впечатляюще», — подчеркнул Цзюнь.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Щербакова заняла первое место в одиночной программе, а Трусова — второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Еще одна представительница РФ, Камила Валиева, совершила ряд ошибок в ходе произвольного выступления, и заняла лишь четвертое место. Однако ей все таки удалось взять «золото» в командных выступлениях.