Тарасова рассказала о влиянии ISU на ситуацию вокруг Трусовой

— На мой взгляд, это решение принял ISU, а не шведская федерация. Думаю, что они надавили на шведов. Шведам позвонили из международной федерации, сказав, что русских спортсменов быть не должно, чтобы они не участвовали ни в каких соревнованиях, поэтому, наверное, и преподавать нельзя. Бред! Изначально, когда стало известно о мастер-классе Трусовой, я ожидала, что что-нибудь будет о них, — заявила Тарасова.