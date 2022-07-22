Тарасова рассказала о влиянии ISU на ситуацию вокруг Трусовой

Международный союз конькобежцев (ISU) настоял на отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме, шведская федерация лишь исполнила приказ свыше, заявила «Матч ТВ» Заслуженный тренер СССР.
Федерация фигурного катания Швеции потребовала в течение дня отменить мастер-класс Трусовой в Стокгольме. Соответствующее письмо было разослано в пятницу федерацией в клубы фигурного катания Швеции, оно оказалось в распоряжении «Матч ТВ».
— На мой взгляд, это решение принял ISU, а не шведская федерация. Думаю, что они надавили на шведов. Шведам позвонили из международной федерации, сказав, что русских спортсменов быть не должно, чтобы они не участвовали ни в каких соревнованиях, поэтому, наверное, и преподавать нельзя. Бред! Изначально, когда стало известно о мастер-классе Трусовой, я ожидала, что что-нибудь будет о них, — заявила Тарасова.
Билеты на мастер-класс Трусовой пока доступны на сайте организатора мероприятия, их еще можно приобрести. 18-летняя Трусова на Олимпийских играх-2022 в Пекине первой в истории смогла без падений исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе. Он завоевала серебро Игр.