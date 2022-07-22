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22 минуты назад

Мастер-класс фигуристки Трусовой был сорван в Швеции

Никита Бородкин

Мастер-класс российской фигуристки, серебряной призерки ОИ-2022 в Пекине Александры Трусовой в шведском Стокгольме отменен. Об этом сообщает РИА Новости.

В Швеции отменили мастер-класс Трусовой
Фото: ТАССТАСС

Мероприятия с участием россиянки должны были пройти 27 и 28 августа — на нем она должна была продемонстрировать свою технику прыжков.

«В связи с тем, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься организацией этого проекта в данный момент, клуб-организатор вынужден его отменить, несмотря на то, что госпожа Трусова собиралась приехать в Швецию в качестве частного лица. За две недели было реализовано 80% билетов», — заявили организаторы.

В Федерации фигурного катания Швеции заявили, что деятельность с участием спортсменов из России и Белоруссии противоречит основным ценностям организации и может нанести ущерб репутации шведского спорта.

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Напомним, что 18-летняя Трусова на зимних Олимпийских играх в Пекине заняла второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.

Победу в соревнованиях одержала россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница РФ, Камила Валиева, совершила ряд ошибок в ходе произвольного выступления, и заняла лишь четвертое место.

Фигурное катание,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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