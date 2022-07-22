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1 час назад

Компания Тутберидзе заработала за первый год существования 10 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» опубликовал документы, в которых отражена информация о заработках тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за первый год существования ее компании «Тим Тутберидзе».

Стало известно, сколько заработала компания Тутберидзе за год работы
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным источника за первый год работы компания Тутберидзе выручила 10 млн руб., из которых 6,8 приходятся на чистую прибыль компании.

Компания была зарегистрирована в марте прошлого года, учредителем и генеральным директором является Этери Тутберидзе.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

В 2020 году Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).

В этом году Тутберидзе летала в США, чтобы помочь своей дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду, с программой, что вызвало широкое обсуждение общественности.

Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Сергей Воронов,
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