Стало известно, сколько заработала компания Тутберидзе за год работы

Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» опубликовал документы, в которых отражена информация о заработках тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за первый год существования ее компании «Тим Тутберидзе».

Фото: Газета.ру Газета.ру

По данным источника за первый год работы компания Тутберидзе выручила 10 млн руб., из которых 6,8 приходятся на чистую прибыль компании.

Компания была зарегистрирована в марте прошлого года, учредителем и генеральным директором является Этери Тутберидзе.

В 2020 году Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).