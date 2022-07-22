Раскрыта прибыль компании Тутберидзе

Компания тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе «Тим Тутберидзе» в 2021 году заработала 6,8 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

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Отмечается, что всего за 2021 год компания заработала десять миллионов рублей, из которых 6,8 миллионов рублей составила чистая прибыль.