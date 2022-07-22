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50 минут назад

Раскрыта прибыль компании Тутберидзе

Елена Прошина

Компания тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе «Тим Тутберидзе» в 2021 году заработала 6,8 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Раскрыта прибыль компании Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что всего за 2021 год компания заработала десять миллионов рублей, из которых 6,8 миллионов рублей составила чистая прибыль.

Тутберидзе зарегистрировала «Тим Тутберидзе» в марте 2021 года. По документам компания занимается различной деятельностью в области спорта.

Напомним, что Тутберидзе является заслуженным тренером России. Она готовила таких олимпийских чемпионок, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и другие.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,
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