Раскрыта прибыль компании Тутберидзе

Компания тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе «Тим Тутберидзе» в 2021 году заработала 6,8 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.
Отмечается, что всего за 2021 год компания заработала десять миллионов рублей, из которых 6,8 миллионов рублей составила чистая прибыль.
Тутберидзе зарегистрировала «Тим Тутберидзе» в марте 2021 года. По документам компания занимается различной деятельностью в области спорта.
Напомним, что Тутберидзе является заслуженным тренером России. Она готовила таких олимпийских чемпионок, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и другие.