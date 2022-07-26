Тренер чемпионок по фигурному катанию Водорезова госпитализирована

Тренера по фигурному катанию Елену Водорезову госпитализировали с коронавирусом в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, 59-летняя наставница оказалась в состоянии средней тяжести из-за сопутствующих заболеваний — она находится под ежедневным контролем специалистов.

Водорезова занималась фигурным катанием с четырех лет и стала самой юной спортсменкой, которая принимала участие в Олимпийских играх — в 1976 году в возрасте 12 лет она выступала в составе сборной СССР в австрийском Инсбруке. В 1983 году взяла серебро чемпионата Европы.