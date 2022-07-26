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1 час назад

Тренер чемпионок по фигурному катанию Водорезова госпитализирована

Елена Прошина

Тренера по фигурному катанию Елену Водорезову госпитализировали с коронавирусом в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, 59-летняя наставница оказалась в состоянии средней тяжести из-за сопутствующих заболеваний — она находится под ежедневным контролем специалистов.

Тренер чемпионок по фигурному катанию Водорезова госпитализирована
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Водорезова занималась фигурным катанием с четырех лет и стала самой юной спортсменкой, которая принимала участие в Олимпийских играх — в 1976 году в возрасте 12 лет она выступала в составе сборной СССР в австрийском Инсбруке. В 1983 году взяла серебро чемпионата Европы.

С 1984 года работает тренером в ЦСКА. Была наставницей олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и чемпионки Европы Алены Косторной. Также тренировала Ольгу Маркову, Андрея Грязева, Максима Ковтуна, Марию Бутырскую и других известных фигуристов.

Фигурное катание,Андрей Грязев,Аделина Сотникова,Мария Бутырская,Ольга Маркова,Максим Ковтун,
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