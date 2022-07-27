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1 час назад

Медведева: «Я дико неуверенный в себе человек»

Елена Прошина

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих переживаниях. В интервью для YouTube-канала Forbes спортсменка призналась, что в бытовых ситуациях часто испытывает неуверенность и нередко ей кажется, что она что-то не так сказала и все испортила.

Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Медведева отметила, что если ее игнорируют в переписках в течение нескольких часов, то она начинает «дико загоняться».

«В ежедневных бытовых ситуациях я дико неуверенный в себе человек. Мне кажется, будто я что-то не так сказала, что все испортила. Когда меня игнорируют в сообщениях пару часов, я дико загоняюсь», — призналась фигуристка.

Напомним, что Медведева — двукратный серебряный чемпион Олимпийских игр. Также спортсменка взяла первенство на двух чемпионатах мира и на двух чемпионатах Европы. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, после чего взяла перерыв в спортивной карьере.

В последнее время 22-летняя Евгения активно радует фанатов откровенными фотосессиями. После съемок для журнала Maxim она неоднократно публиковала эротические снимки, которые вызывали у фанатов бурную реакцию.

Ранее Медведева заявила, что не исключает возвращения к крупным соревнованиям после трехлетнего перерыва. В последнее время она выходила на лед лишь в рамках программы «Ледниковый период».

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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