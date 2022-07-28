Трусова пошутила о своем падении во время игры в керлинг

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась эмоциями после игры в керлинг, передает ТАСС.

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Трусова вместе с другой российской фигуристкой Камилой Валиевой приняла участие в мастер-классе, который проходил под руководством участницы Олимпийских игр, чемпионки Европы и призера чемпионатов мира Анны Сидоровой. Также на тренировке присутствовал еще один фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире Дмитрий Соловьев.

«Мне очень понравилось, я люблю пробовать новое. Это очень интересно. Это, конечно, сложно, особенно просто кататься. Я рада, что за падение здесь не снимают баллы», — пошутила Трусова.

Примечательно, что этим летом Трусова уже попробовала себя в другом виде спорта — она приняла участие в Неделе легкой атлетики, выступив в соревнованиях в прыжках в длину.