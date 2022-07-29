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49 минут назад

«Фигуристка Константинова завершила карьеру» — тренер

Матч ТВ

Призер Универсиады 2019 года в Красноярске российская фигуристка Станислава Константинова завершила карьеру, об этом «Матч ТВ» сообщила тренер спортсменки Виктория Буцаева.

Фигуристка Константинова завершила карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Константинова тренировалась у Буцаевой с 2021 года, до этого она занималась в академии Евгения Плющенко, а также у Валентины Чеботаревой.

— Она прервала свою карьеру, — сказала Буцаева. — Это было исключительно ее решение, сезон она не выступала, поэтому решила закончить. Сейчас она в тренерстве, проводит сборы.

Константиновой 22 года, помимо бронзы Универсиады, в ее активе серебро этапа Гран-при в Хельсинки 2018 года. Ее лучший результат на чемпионате Европы — 4-е место, на чемпионате мира — 19-е.

Фигурное катание,Валентина Чеботарева,Станислав Константинов,Евгений Плющенко,
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