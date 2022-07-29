Фигуристка Константинова завершила карьеру

Призер Универсиады 2019 года в Красноярске российская фигуристка Станислава Константинова завершила карьеру, об этом «Матч ТВ» сообщила тренер спортсменки Виктория Буцаева.
Константинова тренировалась у Буцаевой с 2021 года, до этого она занималась в академии Евгения Плющенко, а также у Валентины Чеботаревой.
— Она прервала свою карьеру, — сказала Буцаева. — Это было исключительно ее решение, сезон она не выступала, поэтому решила закончить. Сейчас она в тренерстве, проводит сборы.
Константиновой 22 года, помимо бронзы Универсиады, в ее активе серебро этапа Гран-при в Хельсинки 2018 года. Ее лучший результат на чемпионате Европы — 4-е место, на чемпионате мира — 19-е.