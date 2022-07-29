Фигуристка Константинова завершила карьеру

Призер Универсиады 2019 года в Красноярске российская фигуристка Станислава Константинова завершила карьеру, об этом «Матч ТВ» сообщила тренер спортсменки Виктория Буцаева.

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Константинова тренировалась у Буцаевой с 2021 года, до этого она занималась в академии Евгения Плющенко, а также у Валентины Чеботаревой.

— Она прервала свою карьеру, — сказала Буцаева. — Это было исключительно ее решение, сезон она не выступала, поэтому решила закончить. Сейчас она в тренерстве, проводит сборы.