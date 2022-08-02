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59 минут назад

Загитова высказалась о своем будущем

Никита Бородкин

Фигуристка Алина Загитова не исключает, что в будущем станет тренером. Как сообщает РИА Новости, пока она связывает свою карьеру преимущественно с телевидением.

Загитова высказалась о своем будущем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с журналистами она отметила, что ей нравится работать с подрастающими спортсменами, однако пока она не думает о карьере наставника. По мнению Загитовой, такой шанс у нее представится в будущем.

Алина Загитова — первая и пока последняя в истории отечественного катания фигуристка, которой удалось завоевать все титулы мировых чемпионатов, собрав так называемый «большой шлем». Она взяла первое место на олимпийских играх, первенство чемпионатов Европы и мира, а также первые места на Гран-При.

Ранее спортсменка рассказала, как тренер Этери Тутберидзе выгнала ее из своей команды. По словам Загитовой, знаменитая наставница выжимала все силы из подопечной, считая, что она ленится. Когда девушка сломала руку и ногу, Тутберидзе выгнала ее из своей школы, ничего не объяснив.

Позднее, когда Алина решила отказаться от фигурного катания и пришла подарить Этери букет в качестве благодарности, та также без объяснений предложила ей вернуться.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,
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