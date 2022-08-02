Тарасова встала на защиту Тутберидзе

«Никак на это не надо реагировать, написать в твиттере можно все, что угодно. Никогда не поверю в несоблюдение Тутберидзе принципов честного спорта. Это все не доказательства.



Они пишут какие-то совершенно неподтвержденные данные, и так сразу все воспринимают их как правду, я с этим не согласна», – сказала Тутберидзе.