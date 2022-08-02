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1 час назад

Татьяна Тарасова: «Никогда не поверю в несоблюдение Тутберидзе принципов честного спорта»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась в поддержку Этери Тутберидзе после сообщения канадской фигуристки Меган Дюамель.

Тарасова встала на защиту Тутберидзе
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее Тутберидзе назвала отстранение российских фигуристов от международных соревнований нарушением принципа честной игры.

Дюамель написала в твиттере, что комментарии Тутберидзе смехотворны. «В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play», – отметила она.

«Никак на это не надо реагировать, написать в твиттере можно все, что угодно. Никогда не поверю в несоблюдение Тутберидзе принципов честного спорта. Это все не доказательства.

Они пишут какие-то совершенно неподтвержденные данные, и так сразу все воспринимают их как правду, я с этим не согласна», – сказала Тутберидзе.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Меган Дюамель,Татьяна Тарасова,
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