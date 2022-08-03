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1 час назад

Сборной России резко урезали квоту на чемпионат мира по фигурному катанию

Чемпионат.comиещё 10

Сборной России по фигурному катанию резко сократили квоту на чемпионат мира. Это следует из документа, выложенного на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Сборной России резко урезали квоту на чемпионат мира по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия пропала из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. Таким образом, в каждом виде может выступить не более одного российского спортсмена/пары/дуэта. Те же правила будут действовать и на юниорском чемпионате мира.

В то же время Россия сохранила за собой полную квоту (по три заявки в каждом виде) на чемпионат Европы. При этом отмечается, что российские фигуристы выступят на международных турнирах только в том случае, если с них будет снято отстранение.

Фигурное катание,СБОРНАЯ РОССИИ,
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