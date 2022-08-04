Медведева опубликовала новые снимки в кимоно

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотосессию. В своем Telegram-канале девушка разместила снимки в розовом кимоно.

Фото: соцсети соцсети

Образ девушки дополняют розовые волосы, чулки в цвет костюму и серебристые туфли на высоком каблуке. Фон для фотосессии также выбран необычный — розоватое звездное небо с огромной луной. В качестве реквизита Медведева использует огромный блестящий диско-шар.

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Писать в посте фигуристка ничего не стала — лишь опубликовав эмодзи в виде розовых сердечек и звездочек. В комментариях девушку сразу же начали сравнивать с героиней известного аниме «Сейлор мун».