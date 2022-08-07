Тарасова сравнила подходы в работе Тутберидзе и Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о работе двух известных российских специалистов Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.
"У Евгения очень хорошие три группы, у него очень хорошие дети, все прыгают, стараются кататься красиво. Мне понравилось, как он работает. Я хотела бы, чтобы такие выдающие спортсмены переходили в тренерскую работу. Отличается ли подход к работе у Плющенко и Тутберидзе? Этери Георгиевна работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения. Пожелаю ему только успехов, у него замечательные дети, которые могут кататься с успехом", - приводит слова Тарасовой "Матч ТВ".
Российский специалист Тутберидзе в 90-х годах прошлого века проживала в США и работала там тренером. По возвращении на родину она воспитала сразу несколько олимпийских чемпионок. Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову. Стоит отметить, что с недавних пор Плющенко, как и Тутберидзе, занялся развитием фигуристов, выступающих в парном катании.
Ранее сообщалось, что сборная России лишилась максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию.