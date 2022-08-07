Тарасова сравнила подходы в работе Тутберидзе и Плющенко

"У Евгения очень хорошие три группы, у него очень хорошие дети, все прыгают, стараются кататься красиво. Мне понравилось, как он работает. Я хотела бы, чтобы такие выдающие спортсмены переходили в тренерскую работу. Отличается ли подход к работе у Плющенко и Тутберидзе? Этери Георгиевна работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения. Пожелаю ему только успехов, у него замечательные дети, которые могут кататься с успехом", - приводит слова Тарасовой "Матч ТВ".