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2 часа назад

Тарасова сравнила подходы в работе Тутберидзе и Плющенко

Газета.Ruиещё 3

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о работе двух известных российских специалистов Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

Тарасова сравнила подходы в работе Тутберидзе и Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У Евгения очень хорошие три группы, у него очень хорошие дети, все прыгают, стараются кататься красиво. Мне понравилось, как он работает. Я хотела бы, чтобы такие выдающие спортсмены переходили в тренерскую работу. Отличается ли подход к работе у Плющенко и Тутберидзе? Этери Георгиевна работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения. Пожелаю ему только успехов, у него замечательные дети, которые могут кататься с успехом", - приводит слова Тарасовой "Матч ТВ".

Российский специалист Тутберидзе в 90-х годах прошлого века проживала в США и работала там тренером. По возвращении на родину она воспитала сразу несколько олимпийских чемпионок. Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову. Стоит отметить, что с недавних пор Плющенко, как и Тутберидзе, занялся развитием фигуристов, выступающих в парном катании.

Ранее сообщалось, что сборная России лишилась максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию.

Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Сергей Воронов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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