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2 часа назад

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин вступился за тренера Тутберидзе

Газета.Ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин осудил журналистов за многочисленные публикации о поездках в США российского тренера Этери Тутберидзе.

Ягудин вступился за тренера Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот уже неделю наши «журналисты» мусолят абсолютно пустую информацию о полетах Этери Тутберидзе. Во-первых, это ее личное дело, и она свободный человек. Во-вторых, я понятия не имею летала она куда-то или нет. И мне все равно», — написал Ягудин в своем Telegram-канале.

Он также отдельно обратился к корреспонденту «Матч ТВ» Владу Жукову, первым сообщившему о последней заокеанской поездке Тутберидзе.

«Ты говоришь, что человек летает в важный период подготовки к сезону. Откуда тебе известен график тренировок «Хрустального»? У тебя есть график выходных, рабочих дней, расписание? Ты знаешь как вообще устроены тренировки по фигурному катанию?

Мне кажется, что ты дискредитируешь величайшего тренера, представляя ее возможную поездку в США, как некий постыдный поступок», — отметил экс-фигурист.

Ранее Тутберидзе в своих соцсетях обрушилась с критикой в адрес двух российских СМИ, заявив, что они давно завоевали звание туалетного чтива

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Фигурное катание,Виктория Синицина,Этери Тутберидзе,Никита Кацалапов,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,
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