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1 час назад

В РУСАДА рассказали о ходе расследования допинг-дела Валиевой

Lenta.ruиещё 1

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о ходе расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

В РУСАДА рассказали о ходе расследования допинг-дела Валиевой
Фото: ТАССТАСС

В организации заявили, что расследование находится на завершающем этапе и в ближайшие недели его результаты будут переданы в отдел обработки результатов.

«Отдел расследований РУСАДА проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки», — пояснили в агентстве.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Валиеву хотели отстранить от дальнейшего участия в Играх — на этом настаивали Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет. Однако Спортивный арбитражный суд позволил россиянке продолжить выступления. В личном турнире она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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