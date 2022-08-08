В РУСАДА рассказали о ходе расследования допинг-дела Валиевой

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о ходе расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

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В организации заявили, что расследование находится на завершающем этапе и в ближайшие недели его результаты будут переданы в отдел обработки результатов.

«Отдел расследований РУСАДА проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки», — пояснили в агентстве.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.