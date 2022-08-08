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1 час назад

Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра

Sports.ruиещё 1

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы.

Алена Косторная перенесет операцию
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщила тренер спортсменки Елена Буянова.

«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», – сказала Буянова.

«В таких ситуациях людей не бросают – в работе проблем вообще не было и, естественно, она уже наша (ранее Косторная перешла к Буяновой из группы Этери Тутберидзе – Sports.ru). Вся тренерская команда ждет ее на льду. Мы продолжим работу на постоянной основе.

Она держит себя на позитиве, целеустремленная в своих желаниях. Надеюсь, этот настрой у нее сохранится», – добавила Буянова.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,
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