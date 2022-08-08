Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Фигуристку Косторную прооперируют

Елена Прошина

Фигуристка Алена Косторная планирует во вторник 9 августа лечь в стационар на операцию. У чемпионки Европы-2020 обострилась старая травма бедра. Об этом пишет ТАСС.

Фигуристку Косторную прооперируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в марте 2022 года юная спортсменка начала занятия в ЦСКА в группе известного тренера Елены Буяновой. Из-за проблем со здоровьем ей придется пропустить намеченные на сентябрь контрольные прокаты.

Алена Косторная пояснила, что после прихода в команду регулярно участвовала в тренировках. На лед не выходила. Внезапно у нее «выстрелила застарелая травма бедра» и ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

Фигуристка уточнила, что завтра 9 августа ложится в больницу на операцию. Она пообещала выйти на лед во второй половине сентября.

По словам Косторной, специалисты поставили ей «красивые, интересные» программы. Музыкальные композиции к ним подобраны очень тщательно, ранее они не звучали во время выступлений других фигуристов.

Елена Буянова подчеркнула, что ее подопечная «замечательный человек, выдающаяся спортсменка». Она выразила надежду, что Алена успешно восстановится после хирургического вмешательства и вернется к тренировкам.

Фигурное катание,Алена Косторная,Елена Буянова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители