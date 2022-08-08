Фигуристку Косторную прооперируют

Фигуристка Алена Косторная планирует во вторник 9 августа лечь в стационар на операцию. У чемпионки Европы-2020 обострилась старая травма бедра. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в марте 2022 года юная спортсменка начала занятия в ЦСКА в группе известного тренера Елены Буяновой. Из-за проблем со здоровьем ей придется пропустить намеченные на сентябрь контрольные прокаты.
Алена Косторная пояснила, что после прихода в команду регулярно участвовала в тренировках. На лед не выходила. Внезапно у нее «выстрелила застарелая травма бедра» и ей пришлось обратиться за помощью к врачам.
Фигуристка уточнила, что завтра 9 августа ложится в больницу на операцию. Она пообещала выйти на лед во второй половине сентября.
По словам Косторной, специалисты поставили ей «красивые, интересные» программы. Музыкальные композиции к ним подобраны очень тщательно, ранее они не звучали во время выступлений других фигуристов.
Елена Буянова подчеркнула, что ее подопечная «замечательный человек, выдающаяся спортсменка». Она выразила надежду, что Алена успешно восстановится после хирургического вмешательства и вернется к тренировкам.