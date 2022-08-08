Фигуристку Косторную прооперируют

Фигуристка Алена Косторная планирует во вторник 9 августа лечь в стационар на операцию. У чемпионки Европы-2020 обострилась старая травма бедра. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в марте 2022 года юная спортсменка начала занятия в ЦСКА в группе известного тренера Елены Буяновой. Из-за проблем со здоровьем ей придется пропустить намеченные на сентябрь контрольные прокаты.

Алена Косторная пояснила, что после прихода в команду регулярно участвовала в тренировках. На лед не выходила. Внезапно у нее «выстрелила застарелая травма бедра» и ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

Фигуристка уточнила, что завтра 9 августа ложится в больницу на операцию. Она пообещала выйти на лед во второй половине сентября.

По словам Косторной, специалисты поставили ей «красивые, интересные» программы. Музыкальные композиции к ним подобраны очень тщательно, ранее они не звучали во время выступлений других фигуристов.