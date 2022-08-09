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1 час назад

Фигуристы Дробязко и Ванагас могут лишиться госнаград Литвы за участие в шоу Навки

Sports.ru

Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства и государственных наград Литвы за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

В Литве фигуристку могут лишить гражданства за участие в шоу Навки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я бы обсудил и, наверное, поддержал бы [это предложение]», – заявил министр.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР решила представлять Литву вместе со своим будущим супругом Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.

В отношении Ванагаса, который также участвует в шоу Навки, обсуждается вопрос лишения госнаград Литвы. В 2000-м дуэт был награжден рыцарскими крестами Ордена Гедиминаса.

Фигурное катание,Габриэлюс Ландсбергис,Маргарита Дробязко,Татьяна Навка,
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