В Литве фигуристку могут лишить гражданства за участие в шоу Навки

Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства и государственных наград Литвы за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

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Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я бы обсудил и, наверное, поддержал бы [это предложение]», – заявил министр.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР решила представлять Литву вместе со своим будущим супругом Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.