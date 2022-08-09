Литовскую фигуристку захотели лишить гражданства за участие в шоу Навки

Литовские власти поддержат инициативу по лишению гражданства фигуристки Маргариты Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки, заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет РБК со ссылкой на LRT.

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«Я бы принял участие в обсуждении и, наверное, сказал бы "да", — заявил Ландсбергис, отвечая на вопрос о лишении Дробязко гражданства.

Он также подчеркнул, что ее также нужно лишить государственных наград. При этом Ландсбергис добавил, что считает участие литовских фигуристов в мероприятии в Сочи госизменой.