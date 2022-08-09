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1 час назад

В Литве захотели лишить гражданства фигуристку за участие в шоу Навки

Елена Прошина

Литовские власти поддержат инициативу по лишению гражданства фигуристки Маргариты Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки, заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет РБК со ссылкой на LRT.

Литовскую фигуристку захотели лишить гражданства за участие в шоу Навки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы принял участие в обсуждении и, наверное, сказал бы "да", — заявил Ландсбергис, отвечая на вопрос о лишении Дробязко гражданства.

Он также подчеркнул, что ее также нужно лишить государственных наград. При этом Ландсбергис добавил, что считает участие литовских фигуристов в мероприятии в Сочи госизменой.

Ранее Навка сообщила об участии Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса в шоу «Лебединое озеро», которое пройдет в Сочи в августе и сентябре. После этого пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что участие фигуристов в шоу может быть поводом для лишения их госнаград. Сама Дробязко от комментариев отказалась.

Фигурное катание,Габриэлюс Ландсбергис,Маргарита Дробязко,Татьяна Навка,
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