«Отвратительное решение»: Тарасова об идее лишить Дробязко гражданства Литвы

Татьяна Тарасова высказалась о том, что фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы, а ее мужа Повиласа Ванагаса – государственных наград из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Совершенно отвратительное решение, самый настоящий геноцид. Я думаю, что мы примем

На протяжении всей жизни они так любили свою страну, что они не пошли выступать за Россию. И очень много потеряли в связи с этим. Я не понимаю, как в наше время, в 2022 году, могут приниматься такие решения и еще кто-то может их поддерживать.

Люди своей работой, своим отношением к стране доказывали любовь и преданность. С ними тысячи раз разговаривали насчет их перехода в Россию, выступления за команду, но они всегда оставались верными своей стране.

А сейчас какой-то дядя, которого назначили, а потом переназначат через пять, не дай бог десять лет, принимает решение, от которого весь мир просто находится в шоке. Этой стране, наверное, не нужны люди, которых знает весь мир, это довольно странно.

Они, конечно, не пропадут, их, конечно, пригласит любая страна, которая развивает фигурное катание.