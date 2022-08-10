Жулин высказался о решении Зеленского по фигуристу Петренко

Известный российский фигурист и тренер Александр Жулин эмоционально прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии фигуриста Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки.
«Можно ожидать и продолжения таких неадекватных шагов. Что они хотят, то и придумывают. Следующим шагом будет расстрел за участие в шоу. Для меня, например, это совершенно однобокая политика, которая идет только со стороны США. Они делают все, что хотят. Все остальные просто их слушают, как подопытные кролики. Нужно, чтобы они где-то «обделались», — приводит слова Жулина РИА «Новости».
Также стало известно, что Федерация фигурного катания Украины (ФФКУ) исключила Виктора Петренко из состава участников организации. Фигурист к тому же потерял должность вице-президента федерации.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.