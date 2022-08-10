Жулин высказался о решении Зеленского по фигуристу Петренко

«Можно ожидать и продолжения таких неадекватных шагов. Что они хотят, то и придумывают. Следующим шагом будет расстрел за участие в шоу. Для меня, например, это совершенно однобокая политика, которая идет только со стороны США. Они делают все, что хотят. Все остальные просто их слушают, как подопытные кролики. Нужно, чтобы они где-то «обделались», — приводит слова Жулина РИА «Новости».