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30 минут назад

Жулин о решении Зеленского по фигуристу Петренко: следующим шагом будет расстрел

Газета.Ru

Известный российский фигурист и тренер Александр Жулин эмоционально прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии фигуриста Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки.

Жулин высказался о решении Зеленского по фигуристу Петренко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно ожидать и продолжения таких неадекватных шагов. Что они хотят, то и придумывают. Следующим шагом будет расстрел за участие в шоу. Для меня, например, это совершенно однобокая политика, которая идет только со стороны США. Они делают все, что хотят. Все остальные просто их слушают, как подопытные кролики. Нужно, чтобы они где-то «обделались», — приводит слова Жулина РИА «Новости».

Также стало известно, что Федерация фигурного катания Украины (ФФКУ) исключила Виктора Петренко из состава участников организации. Фигурист к тому же потерял должность вице-президента федерации.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Фигурное катание,Виктор Петренко,Александр Жулин,Владимир Зеленский,Татьяна Навка,
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