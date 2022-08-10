Дробязко и Ванагаса лишили госнаград Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. О своем решении, принятом по рекомендации комиссии по госнаградам, в среду глава государства сообщил журналистам.

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"Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей", - заявил президент.

Науседа также отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Его она получила в порядке исключения, чтобы пара могла представлять Литву на Олимпийских играх.