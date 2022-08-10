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2 часа назад

В WADA прокомментировали дело Валиевой

Мария Иванова

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили о прогрессе в расследовании дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

В WADA прокомментировали дело Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так в WADA ответили на вопрос о том, не испытывают ли в агентстве беспокойства из-за того, что расследование не завершено.

Допинг-скандал вокруг Валиевой начался на Олимпиаде в Пекине после командного турнира по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения перенесли, сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей не было 16 лет).

В РУСАДА рассказали о ходе расследования допинг-дела Валиевой

Валиева была фавориткой одиночного турнира Игр в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

В WADA заявляли, что рассчитывают на завершение расследования к 8 августа. В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) 8 августа сообщили, что результаты расследования объявят в ближайшие недели.

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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